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07:02, 16 октября 2024Мир

Макрон напомнил Нетаньяху о создании Израиля решением ООН

Макрон призвал Нетаньяху помнить, что Израиль был создан решением ООН
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Globallookpress.com

Президент Франц и Эммануэль Макрон напомнил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что Израиль был создан по решению ООН. Его слова приводит издание Parisien.

Комментария прозвучал на закрытом заседании совета министров, после вызова израильского посла во французский МИД.
Макрон напомнил, что Израль появился в 1947 году по решению Генассамблеи ООН, которая поддержала разделение Палестины после окончания британского мандата на независимые арабское и еврейское государство.

«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН», — подчеркнул французский лидер.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция требует от Израиля как можно скорее завершить военные операции. Он также поручил французскому министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро провести консультации на Ближнем Востоке по деэскалации в Ливане и Газе.

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      Марина Совина
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