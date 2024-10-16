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10:16, 16 октября 2024Экономика

Маркетплейсы в России захотели освободить от ответственности за контрафакт

Минэк захотел не наказывать маркетплейсы за нарушение интеллектуальных прав

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Минэкономразвития предложило освободить маркетплейсы от ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность и товарные знаки. Об инициативе ведомства сообщает газета «Ведомости».

В законопроекте «О платформенной экономике» Минэк предложил определить условия, когда операторы цифровых платформ не будут наказываться за то, что партнеры площадки продают контрафакт. Так, одним из условий станет незнание о неправомерном использовании интеллектуальной собственности или же своевременные попытки предотвратить незаконную торговлю.

В министерстве отметили, что норму разрабатывают с учетом предложений от профильных ведомств, отраслевых ассоциаций, регионов и бизнеса. Окончательное решение о конфигурации законопроекта примет правительство.

Как отметил совладелец и управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов, сейчас правообладатели самостоятельно мониторят маркетплейсы, находят упоминания своих товарных знаков, определяют легальность продукции и подают иски, если убеждаются в торговле подделками, Площадки помогают в борьбе с недобросовестными продавцами, однако при этом и сами регулярно привлекаются за нарушение интеллектуальных прав, несмотря на роль посредника. Поэтому ведомство и захотело прописать условия освобождения маркетплейсов от ответственности.

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину усилить госрегулирование маркетплейсов. По мнению представителей Общественной организации по защите прав потребителей, ключевые на рынке маркетплейсы отказываются принимать должные меры в борьбе с контрафактом. Организация предлагает установить обязательные проверки документов на соответствие продукции, одновременно с введением административной ответственности маркетплейсов за допуск к реализации нелегальной продукции.

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