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16:48, 16 октября 2024Силовые структуры

Машину предполагаемых убийц участника СВО в Подмосковье объявили в розыск

Силовики объявили в розыск Mitsubishi Outlander убийц участника СВО

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Силовики объявили в розыск автомобиль подозреваемых в расправе над участником специальной военной операции (СВО) в Подмосковье. Об этом в среду, 16 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, в розыск объявлен серый автомобиль Mitsubishi Outlander 2012 года выпуска. Сотрудниками полиции был введен план «Перехват». На месте ЧП криминалисты обнаружили гильзы от 9-миллиметрового пистолета. Выяснилось, что стрельба велась в упор через водительское стекло. Преступники выстрелили не менее восьми раз, не оставив офицеру шансов на выживание.

Утром 16 октября в Солнечногорском районе возле деревни Маленки неизвестные открыли огонь по ехавшему по грунтовой дороге автомобилю. За рулем находился участник специальной военной операции, неделю назад вернувшийся домой. Автомобиль по инерции продолжил движение, пока не врезался в забор.

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      Владимир Седов
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