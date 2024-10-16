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12:28, 16 октября 2024Силовые структуры

Мигрант с обрезком металлической трубы расправился с российской пенсионеркой и попался

Во Владимире задержан мигрант, который убил пенсионерку из Москвы обрезком трубы

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Во Владимире задержан 47-летний мигрант из Таджикистана, который расправился с пенсионеркой из Москвы при помощи обрезка металлической трубы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Владимирской области.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас он заключен под стражу. Все материалы дела переданы в суд.

По данным следствия, мужчина длительное время был знаком с потерпевшей и испытывал к ней неприязнь. Он решил расправиться с пенсионеркой на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Холмы» Александровского района, в котором работал. Преступление произошло в ночь на 24 февраля 2024 года. Он приехал в СНТ вместе с женщиной на такси под предлогом отдохнуть. Затем он вывел ее в безлюдное место на проселочной дороге и не менее шести раз ударил обрезком металлической трубы по голове. После полученных травм пенсионерка не выжила. Мужчина скинул ее в овраг и скрылся, а спустя несколько дней покинул Россию. Женщину без признаков жизни обнаружили 30 марта. Правоохранители установили личность злоумышленника и по возвращении его в Россию 3 мая задержали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 26-летнего мигранта за расправу над ограбленной в апарт-отеле женщиной.

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      Анна Габай
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