Минобороны отчиталось об отражении контратак ВСУ в Курской области

Минобороны России заявило о девяти контратаках ВСУ в Курской области

Российские войска отразили девять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены девять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленых Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово», — говорится в сообщении.

В результате боев украинские войска потеряли до 70 бойцов, танк, два автомобиля, боевую машину пехоты и семь боевых бронированных машин.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

16 октября российские войска ударили по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Помимо того, было нанесено поражение: инфраструктуре военного аэродрома.