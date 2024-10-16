Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 16 октября 2024Россия

Российские войска ударили по нефтеперерабатывающему заводу в зоне СВО

Минобороны отчиталось об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Российские войска ударили по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Уничтожен склад безэкипажных катеров, а также нанесено поражение: инфраструктуре военного аэродрома, двум предприятиям: по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, обеспечивавшему топливом ВСУ нефтеперерабатывающему заводу», — отчитались в оборонном ведомстве.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России атаковали установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и зенитного ракетного комплекса «С-200».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины в Курской области. В министерстве подчеркнули, что атака на бронетехнику противника проводилась при помощи расчета ударного беспилотника «Иноходец».

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент неоднократно высказывался в пользу ООН». Казахстан решил воздержаться от вступления в БРИКС

      Россиянин остался без секса после отказа эскортницы и устроил переполох

      ВС России сковали логистику ВСУ под Угледаром

      СБУ задержала отрицавшего государственность Украины чиновника «Укрэнерго»

      В Госдуме предложили школьникам буллить квадроберов

      Учитель математики из российской школы совратил учеников второго и четвертого класса

      Жителя Бердянска осудили за участие в террористическом сообществе и подготовку теракта

      Российские войска взяли под контроль село в ДНР близ стратегического для ВСУ города

      В популярном городе Европы туристка попала под мусоровоз и не выжила

      Полковник высказался о причинах эвакуации Купянска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше