Российские войска ударили по нефтеперерабатывающему заводу в зоне СВО

Минобороны отчиталось об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в зоне СВО

Российские войска ударили по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Уничтожен склад безэкипажных катеров, а также нанесено поражение: инфраструктуре военного аэродрома, двум предприятиям: по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, обеспечивавшему топливом ВСУ нефтеперерабатывающему заводу», — отчитались в оборонном ведомстве.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России атаковали установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и зенитного ракетного комплекса «С-200».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины в Курской области. В министерстве подчеркнули, что атака на бронетехнику противника проводилась при помощи расчета ударного беспилотника «Иноходец».