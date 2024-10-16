Миру предсказали «эру электроэнергии»

МЭА: к 2050 году нефть может подешеветь до 25 долларов за баррель

Мир оказался на пороге новой эры электроэнергии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

Там полагают, что спрос на ископаемое топливо достигнет пика к концу десятилетия. Это, в свою очередь, означает, что излишки поставок нефти и газа могут стимулировать рост инвестиций в зеленую энергетику. Эта перспектива, как считает исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, перенесет человечество «в совершенно иной энергетический мир».

По данным МЭА, в 2023 году мир достиг рекордно высокого уровня чистой энергии. В 2024 году в этот сегмент инвестируют около двух триллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем сумма инвестиций в ископаемое топливо. Кроме того, согласно сценарию агентства, мировой спрос на нефть достигнет пика до 2030 года. Речь идет об отметке почти в 102 миллиона баррелей в день. К 2035 году она снизится до 99 миллионов баррелей. Это произойдет из-за перемен в транспортном секторе по мере увеличения использования электромобилей.

Предполагается, что при проводимой сегодня политике к 2050 году цены на нефть снизятся до 75 долларов за баррель. Однако, если действия правительств будут соответствовать целям по сокращению выбросов в энергетическом секторе, то стоимость данного углеводорода дойдет до 25 долларов.

Вице-премьер России Александр Новак предположил, что до 2050-го мировой спрос на нефть будет ежегодно прирастать на один-два процента и через 26 лет вырастет почти на 20 миллионов баррелей в сутки к нынешнему уровню и достигнет 120 миллионов.