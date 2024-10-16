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09:35, 16 октября 2024Экономика

Миру предсказали «эру электроэнергии»

МЭА: к 2050 году нефть может подешеветь до 25 долларов за баррель

Фото: Nick Oxford / Reuters

Мир оказался на пороге новой эры электроэнергии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

Там полагают, что спрос на ископаемое топливо достигнет пика к концу десятилетия. Это, в свою очередь, означает, что излишки поставок нефти и газа могут стимулировать рост инвестиций в зеленую энергетику. Эта перспектива, как считает исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, перенесет человечество «в совершенно иной энергетический мир».

По данным МЭА, в 2023 году мир достиг рекордно высокого уровня чистой энергии. В 2024 году в этот сегмент инвестируют около двух триллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем сумма инвестиций в ископаемое топливо. Кроме того, согласно сценарию агентства, мировой спрос на нефть достигнет пика до 2030 года. Речь идет об отметке почти в 102 миллиона баррелей в день. К 2035 году она снизится до 99 миллионов баррелей. Это произойдет из-за перемен в транспортном секторе по мере увеличения использования электромобилей.

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Предполагается, что при проводимой сегодня политике к 2050 году цены на нефть снизятся до 75 долларов за баррель. Однако, если действия правительств будут соответствовать целям по сокращению выбросов в энергетическом секторе, то стоимость данного углеводорода дойдет до 25 долларов.

Вице-премьер России Александр Новак предположил, что до 2050-го мировой спрос на нефть будет ежегодно прирастать на один-два процента и через 26 лет вырастет почти на 20 миллионов баррелей в сутки к нынешнему уровню и достигнет 120 миллионов.

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