Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:29, 16 октября 2024Из жизни

Модель Playboy изготовила гробы для пенисов

Фото: @catsgotback

Модель журнала Playboy Катжира решила смастерить себе гроб и сделала его маленькие копии для подписчиков. Об этом пишет Daily Star.

Катжира увлекается косплеем и любит фильмы ужасов, поэтому решила сделать себе гроб в честь Хэллоуина. «Я решила взяться за проект, о котором всегда мечтала и который можно было бы использовать круглый год не только в качестве реквизита для моих фильмов и контента для взрослых, но и в качестве предмета мебели в моем доме», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Странная одержимость охватила умы» Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
«Странная одержимость охватила умы»Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
19 октября 2019
Танцы с костями Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Танцы с костямиЖители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
11 марта 2020

Женщина собрала деньги на нужные материалы и потратила месяц, чтобы закончить проект. Она также изготовила копии своего изделия, назвав их «гробами для пенисов». «Они идеального размера для сами знаете чего», — добавила модель. Катжира заявила, что разыграет их среди подписчиков.

Ранее сообщалось, что американская порномодель Ава Луиза занялась сексом на могиле отца. В качестве анонса эротического видео девушка выложила в соцсети фото, в котором она стоит на кладбище с поднятой юбкой.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет света, газа, воды, и восстановить их невозможно». Украинские власти объявили обязательную эвакуацию из Купянска

      Раскрыта предварительная причина крушения Ми-8 на Камчатке

      В США предрекли кризис в случае победы Харрис на выборах

      Иностранец назвал странные и непонятные для него особенности жизни в России

      Модель Playboy изготовила гробы для пенисов

      В Финляндии обеспокоились эскалацией после заявления главы МИД о России и Украине

      В Венгрии назвали условие для мира на Украине

      Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве заподозрили в связях с Украиной

      В Госдуме отклонили проект об альтернативе ЕГЭ

      Жена Зеленского оценила рост числа инвалидов на Украине с начала конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше