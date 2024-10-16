Модель Playboy изготовила гробы для пенисов

Модель журнала Playboy Катжира решила смастерить себе гроб и сделала его маленькие копии для подписчиков. Об этом пишет Daily Star.

Катжира увлекается косплеем и любит фильмы ужасов, поэтому решила сделать себе гроб в честь Хэллоуина. «Я решила взяться за проект, о котором всегда мечтала и который можно было бы использовать круглый год не только в качестве реквизита для моих фильмов и контента для взрослых, но и в качестве предмета мебели в моем доме», — объяснила она.

Женщина собрала деньги на нужные материалы и потратила месяц, чтобы закончить проект. Она также изготовила копии своего изделия, назвав их «гробами для пенисов». «Они идеального размера для сами знаете чего», — добавила модель. Катжира заявила, что разыграет их среди подписчиков.

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