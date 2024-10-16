Модель Victoria's Secret показала фото в купальнике из ванной

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол показала фото в купальнике из ванной

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, показала откровенное фото из ванной. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица разместила кадры, снятые для рекламы осенней коллекции купальников собственного бренда Tropic Of C. Кэндис предстала в серо-зеленом комплекте из трусов с высокой посадкой, подчеркивающих талию, и мягкого бюстгальтера. Звезде собрали волосы в высокий пучок и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в октябре 59-летняя актриса Элизабет Херли похвасталась фигурой в бикини. Звезда фильма «Остин Пауэрс» позировала у расписанной красками стены.