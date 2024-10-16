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04:16, 16 октября 2024Ценности

Популярная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини

59-летняя британская актриса Элизабет Херли похвасталась фигурой в белом бикини

Фото: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда фильма «Остин Пауэрс» позировала на размещенных кадрах, стоя у расписанной красками стены. При этом она надела белое бикини, включавшее в себя украшенный стразами топ с треугольными чашками и трусы с заниженной талией и завязками на бедрах.

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Также знаменитость выбрала в качестве украшения серебристую цепочку с кулоном в виде сердца и сделала макияж с черными стрелками на веках и розовой помадой на губах.

Ранее в октябре 48-летняя бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли показала откровенные фото с отдыха.

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      Карина Черных
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