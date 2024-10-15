48-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли показала откровенные фото с отдыха

48-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли показала откровенные фото в бикини

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли показала откровенные фото с отдыха. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 20,4 миллиона подписчиков.

48-летняя звезда сериала «Клон» посетила побережье Атлантического океана в штате Баия. На одном из кадров артистка лежала в морской воде в белом бикини, которое обнажало ее ягодицы. Также она продемонстрировала фигуру, стоя перед камерой с поднятыми руками.

Кроме того, знаменитость позировала в гамаке в оранжевом бикини, отказавшись от макияжа.

В сентябре Джованна Антонелли также отдохнула в голубом бикини в одном из отелей в штате Пара.