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10:23, 16 октября 2024Силовые структуры

Мошенники по схеме с «безопасным счетом» забрали у Героя России 23 миллиона рублей

В Петербурге аферисты забрали у 94-летнего Героя России Коновалова 23 млн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге аферисты обманули 94-летнего именитого советского конструктора подводных лодок и Героя России Юрия Коновалова. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мошенники по схеме с «безопасным счетом» выманили у Коновалова 23 миллиона рублей, 2,7 тысячи долларов и почти 900 евро. Злоумышленники звонили пострадавшему и, представляясь то помощниками губернатора, то силовиками, убедили пенсионера, что в случае отказа от перевода сбережений ему грозит уголовное дело якобы за финансирование террористической организации.

Ранее бывшего начальника управления авиации (УА) ФСБ и Героя России Николая Гаврилова обманули на 1,5 миллиона рублей.

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