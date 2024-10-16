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17:38, 16 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

Синоптик Вильфанд: атмосферное давление в Москве резко повысится 17 октября

Фото: Shutterstock / Fotodom

Скачок атмосферного давления прогнозируется в Москве в четверг, 17 октября. О его резком повышении жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с агентством городских новостей «Москва».

По словам синоптика, уже в среду, 16 октября, давление находится на уровне, превышающем норму (752-753 миллиметра ртутного столба), однако завтра показатель подскочит до 759-762 миллиметров — это примерно на 15 миллиметров выше нормы.

«Ситуация необычная в том, что вчера и сегодня два мощных антициклона, а между ними ложбинка низкого давления, поэтому в Москве облачно и небольшие осадки, а завтра давление повысится, и будет уже без осадков и переменная облачность, дневные температуры будут шесть-восемь градусов», — поделился прогнозом Вильфанд. Он отметил, что в пятницу и субботу, 18 и 19 октября, воздух в столице прогреется до 8-10 градусов, в воскресенье, 20 октября, — примерно до 11, а в понедельник и вторник, 21 и 22 октября, — уже до плюс 7-12 градусов. Синоптик добавил, что, начиная с субботы, температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на градус, а в последующие дни — на два-три градуса.

Ранее в этот же день стало известно, что снег, выпавший в минувший понедельник в Москве и других регионах Центральной России, полностью растаял.

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      Полина Кислицына
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