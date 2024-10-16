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14:31, 16 октября 2024Россия

На территории аэродрома под Москвой начался пожар

112: административное здание горит на аэродроме Чкаловский в Щелково

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пожар начался на аэродроме Чкаловский в Подмосковном Щелково — там загорелось административное здание. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, огонь распространился по кровле Г-образной постройки. Пострадавших, предварительно, удалось избежать, так как все сотрудники успели эвакуироваться.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Специалисты присвоили пожару второй ранг сложности.

В сентябре 2023 года пожар в частном доме в Щелково попытались выдать за происшествие на аэродроме Чкаловский. Данные о ЧП тогда не подтвердились.

До этого пожар на аэродроме Чкаловский произошел в 2003 году. Тогда из-за неисправности электропроводки огонь распространился в здании лабораторного комплекса авиагарнизона. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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