На территории аэродрома под Москвой начался пожар

112: административное здание горит на аэродроме Чкаловский в Щелково

Пожар начался на аэродроме Чкаловский в Подмосковном Щелково — там загорелось административное здание. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, огонь распространился по кровле Г-образной постройки. Пострадавших, предварительно, удалось избежать, так как все сотрудники успели эвакуироваться.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Специалисты присвоили пожару второй ранг сложности.

В сентябре 2023 года пожар в частном доме в Щелково попытались выдать за происшествие на аэродроме Чкаловский. Данные о ЧП тогда не подтвердились.

До этого пожар на аэродроме Чкаловский произошел в 2003 году. Тогда из-за неисправности электропроводки огонь распространился в здании лабораторного комплекса авиагарнизона. Никто не пострадал.