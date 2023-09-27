Пожар в частном доме в Щелково попытались выдать за ЧП на военных объектах

Сообщения о пожаре в районе аэродрома «Чкаловский» не нашли подтверждения

Распространившаяся в украинских Telegram-каналах и СМИ информация о том, что в подмосковном Щелково произошли взрывы, в результате загорелись объекты военной инфраструктуры, не нашла подтверждения.

По данным Telegram-канал УНИАН, в районе аэродрома «Чкаловский» ночью произошел пожар, перед этим были слышны несколько взрывов. Уточнялось, что рядом с аэродромом находится и военная часть. При этом в ряде других источников отмечалось, что горел 857-й учебный центр железнодорожных войск (в/ч 11300).

На самом деле за ЧП в районе военного аэродрома попытались выдать пожар в частном доме. МЧС по Московской области сообщило, что 26 сентября в 23:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о пожаре в жилом доме в городском округе Щелково, поселок Загорянский улица Комсомольская дом 16. «07:50 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — указали в ведомстве.

Также в российских Telegram-каналах публиковали видео пожара в частном доме. «Назвать эти обломки домом теперь уже сложно. Как видим, в поселке Загорянский огонь охватил здание полностью, валит дым. Возможно, дело в проводке», — рассказал корреспондент «Известий» Сергей Маруняк, называя вероятную причину случившегося. Местный Telegram-канал «Типичное Щелково | ТЩ» также поделился кадрами с места происшествия.

Каких-либо официальных сообщений о возможном пожаре в районе военного аэродрома и военной части не поступало. Подтверждений взрывов также не было.

Информация о пожаре в районе аэродрома «Чкаловский» не получила распространения в СМИ. Вместо этого российские издания и агентства выпускали материалы о пожаре в частном доме в поселке Загорянский — RT, «360», РИА Новости, «Газета.Ru».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»