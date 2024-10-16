На Украине признали передачу данных о передвижениях российской авиации

Игнат: Запад передает Украине информацию о передвижениях военной авиации России

Запад передает Киеву информацию о передвижениях военной авиации Армии России. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью газете Politico.

«Партнеры обычно сигнализируют нам о перемещениях российских бомбардировщиков на огневые позиции», — заявил Игнат. Он добавил, что представители стран Запада дают знать о местах и времени боевых вылетов военных самолетов России.

Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, что подготовка пилотов истребителей F-16 недостаточна для получения хотя бы временного преимущества в воздухе.