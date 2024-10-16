На Украине сообщили об усилении мобилизации в ВСУ в одной из областей

Глава ОВА Ким: в Николаевской области усилили мобилизацию в ВСУ

В Николаевской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) усилили мобилизацию населения в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Количество отработок мы увеличиваем по области. Вопрос не в количестве, а в качестве. Потому что сейчас, если мы выполняем задачи, очень много подразделений не принимают бойцов, потому что у них слабая мотивация», — сообщил Ким.

Глава ОВА также выразил мнение, что ситуация с мобилизацией может улучшиться, если украинцы будут знать более конкретные сроки завершения конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил окончание конфликта на территории республики в 2025 году. Условием для этого он назвал реализацию его «плана победы».