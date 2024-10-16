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23:04, 16 октября 2024Мир

На Западе заявили об усталости украинцев от проблем в стране

Аналитик Штефец: украинцы устали от проблем в стране

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцы устали от проблем в стране и разочарованы действиями правительства. Об этом заявил военный аналитик Ярослав Штефец в разговоре с чешским изданием Parlamentní listy.

Он отметил, что граждане недовольны коррупцией, перебоями с подачей электроэнергии, а также постоянной угрозой мобилизации. Кроме того, добавил эксперт, их угнетают большие потери войск на фронте.

Он указал, что украинская армия, в отличие от российской, не в состоянии противостоять ракетам и дронам противника. «Все меняется, потому что вооруженный конфликт развивается не лучшим образом не только для Украины», — заключил Штефец.

В сентябре бывший специальный помощник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан заявил об усталости украинцев от конфликта с Россией. По его словам, в связи с этим перспектива мирных переговоров становится все более реальной.

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      Марина Совина
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