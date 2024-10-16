Напавшие на полицейских и помешавшие задержать нарушителя цыгане пришли сдаваться

Напавшие на сотрудников ДПС в Ленобласти цыгане сами пришли сдаваться в отдел

Напавшие на сотрудников ДПС и помешавшие им задержать нарушителя в деревне Ленинградской области цыгане сами пришли сдаваться в отдел полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, в полицию пришли пятеро злоумышленников. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, следователи сообщили о задержании одного человека.

По информации «Mash на Мойке», 15 октября сотрудники ДПС остановили автомобиль нарушителя с нечитаемым номером и наклейкой на стекле с надписью «финансовая ошибка». Затем правоохранители стали осматривать машину, и в этот момент водитель нажал на газ и попытался скрыться от полицейских. Силовики поехали за ним и, преследуя, доехали до цыганского табора, расположенного в деревне Верхние Осельки. Нарушитель выскочил из машины и спрятался в толпе из 50 человек.

Об инциденте стало известно 16 октября.