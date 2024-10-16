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12:55, 16 октября 2024Силовые структуры

Толпа цыган помешала российским полицейским задержать нарушителя ПДД

В Ленобласти цыгане помешали полицейским задержать нарушителя ПДД и прогнали их

Кадр: Telegram-канал Фонтанка SPB Online

В Ленинградской области толпа цыган помешала полицейским задержать нарушителя ПДД и прогнала их со «своей» территории. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По данным канала, ЧП произошло в деревне Верхние Осельки, расположенной во Всеволожском районе, ночью 15 октября. Тогда наряд Госавтоинспекции приказал остановиться водителю автомобиля марки «ВАЗ-2110», но тот начал убегать. Правоохранители преследовали нарушителя и в какой-то момент приехали за ним в частный сектор. Затем злоумышленник выбежал из машины и затерялся в толпе, которая в это время стала окружать полицейских. В результате группа мужчин прогнала правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что цыгане держали в рабстве ветерана специальной военной операции (СВО) и еще девятерых человек.

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      Анна Габай
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