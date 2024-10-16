Названо самое уязвимое место в обороне ВСУ

Военный эксперт Глазунов назвал Донбасс самым уязвимым местом в обороне ВСУ

Самое уязвимое место в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это Донбасс, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причины проблем Киева в этом регионе.

«Самое уязвимое место — это Донбасс. Если взять Донбасс, то дальше до Днепра будет чистое поле, вообще никаких укреплений, ничего там нет, поэтому они так жестко отстаивают Донбасс. (...) Остались крупные города Краматорск и Славянск, возьмем Краматорск — возьмем и Донбасс. Дальше уже линия фронта практически до Днепра без каких-либо укреплений и без резервов», — считает он.

Основная задача — взять Славянск и Краматорск. Естественно, там есть какие-то укрепрайоны, но мы их можем обойти. Если обойдем их, зайдем в тыл украинской армии Олег Глазунов военный эксперт

По мнению военного эксперта, проблемы с обороной ВСУ в Донбассе связаны с нехваткой личного состава, техники и боеприпасов.

«Поскольку отступление идет по всей линии фронта, все силы Украина сбрасывает на Курскую область, чтобы там удержаться по крайней мере до выборов президента США. Везде недостаточно укреплений, недостаточно живой силы для полноценной обороны», — заключил он.

Как ранее отметил аналитический проект DeepState, Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе сразу нескольких населенных пунктов в Донбассе. «Враг продвинулся возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и Торецка», — говорится в публикации. Согласно интерактивной карте, российские силы преодолели около четырех километров.

