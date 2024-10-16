Названо условие выступления Джареда Лето в России

Депутат Драпеко назвала отсутствие трат из бюджета условием концерта Лето в РФ

Актер и певец Джаред Лето может выступить в Москве и Петербурге даже за сумму в 100 миллионов рублей — в том случае, если в этом не будут задействованы бюджетные деньги, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Елена Драпеко. Она в целом позитивно оценила желание артиста дать концерт в России.

Telegram-канал SHOT сообщил, что российские организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о выступлении в Москве и Санкт-Петербурге. Концерт артиста может стоить около 100 миллионов рублей.

«Думаю, что, раз это такой известный артист и его так любят поклонники в России, пусть выступает», — сказала политик.

Драпеко добавила, что высокая стоимость выступления — 1 миллион долларов, или порядка 100 миллионов рублей — может быть адекватна в том случае, если организаторам удастся окупить расходы.

«Что касается цены — это рыночная история. Если зрители купят билеты, а продюсеры окупят расходы, [ничего страшного в этом нет]. Главное, чтобы там не оказалось бюджетных денег», — заключила депутат.

Ранее, выступая на концерте в Белграде, Джаред Лето сказал, что скучает по своим слушателям в России, и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними. Это заявление вызвало недовольство и критику со стороны украинцев и Министерства иностранных дел (МИД) Украины.