Очевидица сообщила о расправах ВСУ над жителями Курской области «из спортивного интереса»

Волонтер назвала атаки ВСУ на мирных жителей «спортивным интересом»

Волонтер назвала расправы Вооруженных сил Украины (ВСУ) над мирными жителями Курской области «спортивным интересом». По ее словам, эвакуация населения проводится в непростых условиях, передает ТАСС.

«Постоянно FPV-дроны за нами охотятся, хотя у нас обычно легковые машины. У них, наверное, уже "спортивный интерес" — за волонтерами охотиться», — рассказала очевидец.

Она отметила, что у волонтеров уже появился определенный опыт того, как спасаться от действий ВСУ. По ее словам, украинские военные используют для ударов по мирным жителям дроны-камикадзе, кассетные боеприпасы, а также химическое оружие.

С ее слов, одна из таких атак произошла во время эвакуации восьмерых жителей села Краснооктябрьское. «Мы эвакуировали Краснооктябрьское село, оно долго-долго было под оккупацией. Мы туда прямо "залетели" под прикрытием разведки. На одной машине везли восемь человек, эта машина подверглась атаке FPV-дрона», — вспомнила собеседница агентства. Волонтер рассказала, что машину удалось резко вывернуть так, что удар дрона их миновал.

Бои с украинскими войсками в Курской области продолжаются с 6 августа. Ранее волонтер заявила, что ВСУ устраивали засады на мирных жителей в приграничном регионе — такая ситуация, в частности, произошла при попытке вывезти людей через село Коренево.

