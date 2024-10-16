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16:19, 16 октября 2024Россия

Очевидица сообщила о расправах ВСУ над жителями Курской области «из спортивного интереса»

Волонтер назвала атаки ВСУ на мирных жителей «спортивным интересом»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Волонтер назвала расправы Вооруженных сил Украины (ВСУ) над мирными жителями Курской области «спортивным интересом». По ее словам, эвакуация населения проводится в непростых условиях, передает ТАСС.

«Постоянно FPV-дроны за нами охотятся, хотя у нас обычно легковые машины. У них, наверное, уже "спортивный интерес" — за волонтерами охотиться», — рассказала очевидец.

Она отметила, что у волонтеров уже появился определенный опыт того, как спасаться от действий ВСУ. По ее словам, украинские военные используют для ударов по мирным жителям дроны-камикадзе, кассетные боеприпасы, а также химическое оружие.

С ее слов, одна из таких атак произошла во время эвакуации восьмерых жителей села Краснооктябрьское. «Мы эвакуировали Краснооктябрьское село, оно долго-долго было под оккупацией. Мы туда прямо "залетели" под прикрытием разведки. На одной машине везли восемь человек, эта машина подверглась атаке FPV-дрона», — вспомнила собеседница агентства. Волонтер рассказала, что машину удалось резко вывернуть так, что удар дрона их миновал.

Бои с украинскими войсками в Курской области продолжаются с 6 августа. Ранее волонтер заявила, что ВСУ устраивали засады на мирных жителей в приграничном регионе — такая ситуация, в частности, произошла при попытке вывезти людей через село Коренево.

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      Елена Торубарова
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