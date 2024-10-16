Под брендом «Я русский» захотели продавать алкоголь и шампуни

Певец SHAMAN подал две заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский»

Певец Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, подал две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Я русский». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что по первой заявке исполнитель сможет производить под вышеуказанным брендом различные виды алкогольной продукции, включая водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром и джин. Вторая заявка относится к выпуску шампуней, пен для ванн, мыла, ароматизаторов воздуха, гелей для волос, зубных порошков, ладана, пемзы, помады, блесток для ногтей и игрушек для взрослых (в том числе секс-кукол). При этом какая-либо информация о возможной стоимости планируемой к выпуску продукции и розничных точках, где ее можно будет приобрести, не приводится.

Кроме того, под брендом «Я русский» можно будет производить различное научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости. Певец также сможет организовывать шоу-программы, проводить концерты, записывать и транслировать музыку и видео. Как уточняется в данных Роспатента, соответствующие заявки в ведомство подал индивидуальный предприниматель из Москвы Дронов Ярослав Юрьевич.

В пресс-службе артиста заявили, что пока речь идет скорее о том, чтобы никто другой не мог использовать название песни «Я русский» в качестве бренда. Представители певца уточнили, что подобные попытки уже предпринимались. Что касается выпуска продукции, то об этом говорить пока рано. В то же время в пресс-службе артиста не стали открещиваться от подобных планов в долгосрочной перспективе. Однако на данный момент артист намерен сосредоточиться на творческой деятельности. «Это его главный приоритет сегодня», — резюмировали представители певца.

Ранее компания еще одного российского поп-исполнителя — солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова — подала заявку в Роспатент на регистрацию своего бренда «Руки вверх beauty». Под этим брендом в России планируют начать продавать парфюмерию, воск для усов, бальзамы и блески для губ, крем после бритья, шампуни и другое.