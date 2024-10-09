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09:39, 9 октября 2024Экономика

От имени «Руки Вверх!» начнут продавать воск для усов

Компания певца Сергея Жукова подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Компания российского певца Сергея Жукова ООО «Руки вверх» подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Руки вверх beauty». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Под этой маркой планируют начать продавать парфюмерию, воск для усов, бальзамы и блески для губ, крем после бритья, шампуни и другое. Жуков зарегистрировал компанию в августе 2024 года. О предполагаемых ценах на новую продукцию и о том, где ее можно будет приобрести, пока ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что Жуков захотел отсудить пять миллионов рублей у своего двойника. По мнению музыканта, артист Андрей Белянин копирует его во время трибьют-шоу и зарабатывает деньги на хитах группы. В свою очередь представитель Жукова обвинил Белянина в паразитировании.

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      Платон Щукин
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