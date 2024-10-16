Подозреваемого в расправе над внуком россиянина задержали по горячим следам

Силовики задержали уральца, подозреваемого в убийстве внука из-за громкого плача

Мужчина расправился с полуторогодовалым внуком в Екатеринбурге и скрылся

Начало событий в новости Мужчина расправился с полуторогодовалым внуком в Екатеринбурге и скрылся

Сотрудники силовых структур задержали жителя Екатеринбурга, который подозревается в расправе над полуторогодовалым внуком в коммунальной квартире. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, злоумышленник был пойман по горячим следам. Ранее он уже был судим.

Сейчас мужчина доставлен на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что уралец мог расправиться со своим малолетним внуком из-за его громкого плача. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

