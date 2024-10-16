Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:51, 16 октября 2024Силовые структуры

Подозреваемого в расправе над внуком россиянина задержали по горячим следам

Силовики задержали уральца, подозреваемого в убийстве внука из-за громкого плача
Начало событий в новости Мужчина расправился с полуторогодовалым внуком в Екатеринбурге и скрылся

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали жителя Екатеринбурга, который подозревается в расправе над полуторогодовалым внуком в коммунальной квартире. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, злоумышленник был пойман по горячим следам. Ранее он уже был судим.

Сейчас мужчина доставлен на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что уралец мог расправиться со своим малолетним внуком из-за его громкого плача. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент неоднократно высказывался в пользу ООН». Казахстан решил воздержаться от вступления в БРИКС

      Двое вступивших в ряды добровольцев российских вице-губернаторов приступили к службе

      Фигурант дела о «Синих китах» рассказал о вербовке Пригожиным заключенных

      Популярный в России блогер показал внешность после пересадки волос

      Подозреваемого в расправе над внуком россиянина задержали по горячим следам

      На Украине признали передачу данных о передвижениях российской авиации

      В России создали усилители сигнала для спутника «Экспресс-АМУ4»

      Врач посоветовал несколько продуктов для защиты от инсульта

      Сборная Англии по футболу объявила имя нового главного тренера

      ВСУ сбросили с дрона противотанковую мину на пути к передовой в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше