Мужчина расправился с полуторогодовалым внуком в Екатеринбурге и скрылся

В Екатеринбурге ищут мужчину, раздробившего голову малолетнему внуку

Сотрудники правоохранительных органов ищут 45-летнего мужчину, который расправился с полуторогодовалым внуком в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, все произошло накануне ночью. Злоумышленник по имени Дмитрий жестоко избил малолетнего ребенка и раздробил ему голову, после чего скрылся с места преступления. Полицейские уже разослали на него ориентировки.

Ранее суд в Чувашии отправил под стражу пожилую женщину, которая расправилась со своим внуком из-за плохого поведения.