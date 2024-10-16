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08:53, 16 октября 2024Силовые структуры

Мужчина расправился с полуторогодовалым внуком в Екатеринбурге и скрылся

В Екатеринбурге ищут мужчину, раздробившего голову малолетнему внуку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов ищут 45-летнего мужчину, который расправился с полуторогодовалым внуком в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, все произошло накануне ночью. Злоумышленник по имени Дмитрий жестоко избил малолетнего ребенка и раздробил ему голову, после чего скрылся с места преступления. Полицейские уже разослали на него ориентировки.

Ранее суд в Чувашии отправил под стражу пожилую женщину, которая расправилась со своим внуком из-за плохого поведения.

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      Олеся Мицкевич
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