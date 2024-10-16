Ряд российских регионов предупредили о скачке температур

Синоптик Цыганков: на Дальнем Востоке ожидается большой контраст температур

Ряд российских субъектов ожидает «большой контраст температур». Такой прогноз в разговоре с RT дал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По сведениям синоптика, в данный момент мощный циклон движется с юга на север вдоль Курильской гряды. Вихрь зацепит Камчатский край, Магаданскую область и Чукотский автономный округ.

Так, в ближайшие дни на Дальний Восток обрушатся сильные ветры и ненастье. Камчатку накроют проливные дожди, на побережье ветер достигнет скорости в 23 метра в секунду. Однако по западу полуострова возможны шквалы силой до 33 метров в секунду — по сути, ураганный ветер. Сильные осадки будут наблюдаться на юге Якутии и Сахалина. На Курилах также будет дождливо, скорость ветра составит до 28 метров в секунду. Тот же прогноз метеоролог на выходные дал и жителям Приморского края.

Резкие скачки температур не обойдут и юг России. Так, по данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, с четверга, 17 октября, начнет стремительно холодать на Кубани. В Краснодаре, где еще недавно столбики термометров держались на отметке в плюс 23-24 градуса, к выходным похолодает до плюс 12 градусов днем, а ночью — до 3 градусов тепла. В Сочи ночные температуры понизятся до 10-12 градусов тепла, а днем будут составлять около плюс 16-17 градусов. С понижением температуры воды до плюс 20 градусов закончится и бархатный сезон на Черноморском побережье, отметил специалист.

В то же время москвичам пообещали погодный сюрприз. С воскресенья, 20 октября, в столицу вернется тепло: если на этой неделе ночью будут заморозки до минус 4-6 градусов, то на следующей воздух прогреется до плюс 6 градусов.