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17:12, 16 октября 2024Экономика

В российской поликлинике после капремонта рухнул потолок

В ставропольской поликлинике в кабинете педиатра после капремонта рухнул потолок

Кадр: Telegram-канал «Ставропольский репортёр»

В Ставрополье в детской поликлинике обвалился потолок. Покрытия рухнули в кабинете педиатра, передает Telegram-канал «Ставропольский репортер».

Инцидент произошел в селе Дивном Апанасенковского округа. Арматура и штукатурка рухнули на стол врача и пеленальный столик. Часть конструкций осталась свисать с потолка. Пострадавших нет. Однако всего несколькими минутами позднее в кабинет должна была зайти мать с грудным ребенком, рассказали очевидцы.

Журналисты направили запрос в краевой минздрав. Чиновники заявили, что капремонт в здании проводился всего несколько лет назад. В ведомстве уже известили подрядчика о происшествии. В данный момент специалисты определяют масштабы будущих работ. Местные жители также просят привлечь к делу региональную прокуратуру.

Ранее о невыносимых условиях содержания сообщали пациенты одной из больниц Таганрога. В здании 1935 года постройки стоит запах канализации, разрослась плесень. В палатах порван линолеум, облуплены стены и расшатана мебель. На все отделение есть только один унитаз. Ночью по людям ползают тараканы, поэтому свет в помещениях горит круглые сутки. Горожане боятся ложиться в больницу, рискуя приобрести в ее стенах новые болезни.

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      Виктория Клабукова
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