Политолог назвал последствие отказа Запада от плана Зеленского

Политолог Марков: в случае непринятия плана Зеленского могут начаться переговоры

В случае отказа странами Запада поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского через три месяца, Украина может пойти на переговоры с Россией, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков.

«Зеленский дал Западу три месяца на то, чтобы определиться с принятием его плана. С высокой вероятностью этот план не примут, и тогда, в начале февраля, президент Украины может заявить, что ничего не поделаешь, и придется идти на переговоры. Таким образом, начаться они могут к годовщине начала конфликта», — сказал Марков.

На сегодняшний день украинская армия, по его словам, терпит поражение. По этой причине Зеленский, как объяснил Марков, предлагает Западу два пути: либо он увеличивает помощь, потому что текущей поддержки, очевидно, недостаточно для победы, либо нет. И в последнем случае не остается других альтернатив, кроме начала переговорного процесса.

«Конечно, в рамках переговоров у Украины будет много хотелок. Но реальный план Запада на сегодня — это Минск–3: остановка боевых действий по линии соприкосновения и начало политического урегулирования. Россия пока, как мне кажется, склоняется к тому, чтобы отказаться от такого варианта, потому что хочет мира, а не перемирия», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Зеленский, представляя западным союзникам свой «план победы», дал им три месяца на его принятие. Такие жесткие сроки вызвали обеспокоенность у некоторых западных политиков.