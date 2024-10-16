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14:11, 16 октября 2024Бывший СССР

Зеленский дал западным союзникам три месяца на принятие «плана победы»

AP: Зеленский дал Западу три месяца на принятие «плана победы»

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, представляя западным союзникам свой «план победы», дал им три месяца на его принятие. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

«Зеленский объездил западные столицы, чтобы представить другим ключевым союзникам свой план. (...) Но никто из них пока не подал никаких признаков того, что поддержит этот план. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу жесткого срока, установленного Зеленским», — пишет агентство.

Отмечается, что украинские чиновники ожидали реакции лидеров стран-союзников Киева на предложенный Зеленским план на встрече контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которая была отменена после того, как президент США Джо Байден перенес свою поездку.

16 октября президент Украины представил парламенту «план победы» для Украины. Документ включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Киева в НАТО, неядерное сдерживание России и подписание специального соглашения о совместной защите и инвестировании в добычу и использование урана, титана и лития с Евросоюзом и США.

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      Валентин Карант
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