Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:52, 16 октября 2024Ценности

Популярный в России блогер показал внешность после пересадки волос

Популярный в России блогер из Донецка Александр Зубарев сделал пересадку волос

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Популярный в России блогер из Донецка Александр Зубарев сделал пересадку волос и показал внешность до и после процедуры. Соответствующие видео появились в его Telegram-канале.

Проживающий в Китае 37-летний инфлюэнсер предстал перед камерой в костюме клиники пластической хирургии Doku Medical, расположенной в Стамбуле, Турция. Вначале он запечатлел, как сбривает пряди на голове, а затем продемонстрировал результат трансплантации.

Так, на размещенных кадрах видно измененную линию роста волос мужчины, а также пластырь на затылке. «Знаете, чем я расстроен? Месяц нельзя носить [бейсболку]. Буду людей пугать ходить», — заявил автор ролика.

В июне рэпер T-Killah также показал внешность спустя три месяца после трансплантации волос в Стамбуле.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент неоднократно высказывался в пользу ООН». Казахстан решил воздержаться от вступления в БРИКС

      Двое вступивших в ряды добровольцев российских вице-губернаторов приступили к службе

      Фигурант дела о «Синих китах» рассказал о вербовке Пригожиным заключенных

      Популярный в России блогер показал внешность после пересадки волос

      Подозреваемого в расправе над внуком россиянина задержали по горячим следам

      На Украине признали передачу данных о передвижениях российской авиации

      В России создали усилители сигнала для спутника «Экспресс-АМУ4»

      Врач посоветовал несколько продуктов для защиты от инсульта

      Сборная Англии по футболу объявила имя нового главного тренера

      ВСУ сбросили с дрона противотанковую мину на пути к передовой в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше