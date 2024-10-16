Пожилой медведь Терпей переехал в лучшие в России условия

Белый медведь Терпей переехал из Казани в Москву

Белый медведь Терпей, принадлежащий Пермскому зоопарку и временно живший в Казани, нашел новое жилье. Он переехал в Московский зоопарк, сообщает НСН со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

По информации издания, общественников тревожило то, что медведь содержится в Казанском зооботаническом саду, их беспокоило состояние возрастного хищника.

«В результате совместной работы белому медведю удалось обеспечить лучшие в России условия содержания: именно в Московском зоопарке есть все необходимое для комфорта пожилого зверя», — рассказала Радионова.

Ранее сотрудники Приамурского зоосада, расположенного в Хабаровском крае, запечатлели на видео необычный ужин белого медведя Алмаза. На размещенных кадрах, которые попали в распоряжение журналистов, запечатлен северный хищник, решивший съесть немного тыквы.