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20:22, 16 октября 2024Моя страна

Пожилой медведь Терпей переехал в лучшие в России условия

Белый медведь Терпей переехал из Казани в Москву

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Белый медведь Терпей, принадлежащий Пермскому зоопарку и временно живший в Казани, нашел новое жилье. Он переехал в Московский зоопарк, сообщает НСН со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

По информации издания, общественников тревожило то, что медведь содержится в Казанском зооботаническом саду, их беспокоило состояние возрастного хищника.

«В результате совместной работы белому медведю удалось обеспечить лучшие в России условия содержания: именно в Московском зоопарке есть все необходимое для комфорта пожилого зверя», — рассказала Радионова.

Ранее сотрудники Приамурского зоосада, расположенного в Хабаровском крае, запечатлели на видео необычный ужин белого медведя Алмаза. На размещенных кадрах, которые попали в распоряжение журналистов, запечатлен северный хищник, решивший съесть немного тыквы.

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      Варвара Кошечкина
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