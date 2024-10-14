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21:01, 14 октября 2024Моя страна

Необычный ужин белого медведя в Приамурском зоосаду попал на видео

В Приамурском зоосаду белый медведь решил съесть тыкву на ужин и попал на видео

Сотрудники Приамурского зоосада, расположенного в Хабаровском крае, запечатлели на видео необычный ужин белого медведя Алмаза. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Amur Mash.

На размещенных кадрах, которые попали в распоряжение журналистов, запечатлен северный хищник, решивший съесть немного тыквы. По словам авторов поста, ради такого медведь отодвинул привычный для себя мясной ужин в сторону.

«Тыква стала любимым лакомством белого медведя из Приамурского зоосада в преддверии Хеллоуина», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Жигулевском заповеднике в Самарской области фотоловушка сняла потасовку кабанов. На размещенных кадрах было видно, что животные пришли на место подкормки и принялись есть соль. Однако один из диких кабанов не захотел делиться лакомством с другими и устроил драку.

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      Мария Винар
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