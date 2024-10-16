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16:19, 16 октября 2024Бывший СССР

Предсказана реакция Запада на «план победы» Зеленского

Политолог Марков: Запад откажется от реализации плана Зеленского

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Страны Запада с большой вероятностью откажутся от реализации «плана победы», представленного президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Он объяснил, что план содержит ряд принципиально новых моментов, которые чреваты непосредственным началом войны России и НАТО.

«В плане есть принципиально новые вещи. В частности, это прямое вовлечение НАТО в войну: Зеленский предлагает разместить военный контингент альянса на территории Украины, — сказал политолог. — Также предполагается, что после окончания войны украинская армия сможет заместить американскую, будучи готовой воевать в любой точке мира против любой страны».

Марков отметил, что предложение Зеленского не лишено логики — на сегодняшний момент украинская армия, действительно, является одной из пяти сильнейших в мире, с большим боевым опытом именно в современной войне.

«Но, конечно, это эскалация. Выполнение этого плана будет означать начало войны России и НАТО с высокой вероятностью ядерной войны, так что Запад вряд ли с ним согласится», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Зеленский выступил в Верховной Раде и представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Также он сообщил о наличии еще трех секретных дополнений.

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