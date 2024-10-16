Премьер Грузии пообещал отправить в отставку президента страны

«Взгляд»: премьер Грузии Кобахидзе обещал импичмент президенту Зурабишвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обещал инициировать импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили. Об этом пишет газета «Взгляд».

Правящая партия «Грузинская мечта» во главе с премьером Кобахидзе обвиняет действующего президента Зурабишвили в нарушении конституции из-за переговоров с представителями оппозиции о формировании «технического правительства» после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

Через месяц мы технично отправим в отставку президента импичментом Ираклий Кобахидзе премьер-министр Грузии

По его словам, лишение власти оппозиционного «Грузинской мечте» президента сразу после выборов и за месяц до истечения срока полномочий у Зурабишвили имеет символический характер.

Зурабишвили также обвиняют в нарушении конституции из-за того, что она не согласовывала с правительством «Грузинской мечты» свои зарубежные поездки. За это ей пытались объявить импичмент в 2023 году, но тогда не хватило голосов для принятия решения парламентом.

Ранее мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал одну из целей проведения импичмента в отношении президента Зурабишвили. По его словам, нарушение президентом конституции является основным поводом для лишения ее полномочий.