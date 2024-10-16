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15:29, 16 октября 2024Экономика

Производство зефира «Жизель» остановили после жалоб на отравления

Фабрика «Сокол»: производство зефира «Жизель» с мальтитным сиропом остановлено

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Кондитерская фабрика «Сокол» остановила производство зефира «Жизель» с мальтитным сиропом после жалоб на отравления. Об этом заявил ТАСС коммерческий директор предприятия Михаил Шамис.

Сняли с выпуска только зефир с подсластителем, прочие виды сладостей продолжают производить в объеме до 40 тонн в день — к ним, подчеркнул Шамис, «претензий по микробиологии в принципе нет».

Сейчас партию зефира с мальтитным сиропом проверяет Роспотребнадзор. До окончания проверки продукция «Сокола» заморожена на складах федеральных и региональных сетей.

«Продукция вся заморожена, мы не получаем денег за уже отгруженную продукцию, не поставляем продукцию по уже полученным ранее заказам, они тоже приостановлены. Часть продукции уже была изготовлена по ранее полученным заказам, это тоже на наших складах находится, то есть было закуплено сырье, и мы не получаем оплаты, несем потери на хранении и так далее», — объяснил Шамис.

До сих пор от покупателей не поступало ни одной официальной жалобы от покупателей — только жалобы в Telegram-каналах. По словам Шамиса, о возможных проблемах в случае передозировки подсластителей давно известно, а мальтит — самый безопасный сахарозаменитель в мире, который признан организациями здравоохранения и в Америке, и в Европе.

На отравление зефиром «Классический» пожаловались сотни человек. Покупатели заявили, что после употребления продукта у них начались диарея и тошнота. На заводе «Сокол», расположенном в подмосковном городе Дмитрове, обвинили людей в переедании продукции. По их словам, покупатели почувствовали недомогание, поскольку не контролировали количество съеденного.

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      Вячеслав Агапов
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