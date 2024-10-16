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10:06, 16 октября 2024Путешествия

Протестующие против туризма в популярной стране Европы ворвались в отель и попали на видео

Daily Mail: протестующие против туризма ворвались в отель на Лансароте

Протестующие против массового туризма испанцы ворвались в отель Papagayo Arena в популярной европейской стране и попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что гостиница расположена на острове Лансароте, где в деревнях наблюдаются перебои с водоснабжением. Недовольные местные жители пришли в отель с плакатами «Наша вода в вашем бассейне». На записи видно, что некоторые из них стирают вещи в бассейне или набирают оттуда воду в бутылки.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. Однако местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.

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      Марк Успенский
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