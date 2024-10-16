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04:30, 16 октября 2024Забота о себе

Названы противопоказания для перелета во время беременности

Гинеколог Арефьева рекомендовала избегать полетов беременным в I триместре

Фото: Rudy Dong / Unsplash

Летать на самолете во время беременности в большинстве случаев безопасно, однако важно учитывать срок и состояние здоровья женщины, объяснила гинеколог Лариса Арефьева. Противопоказания она назвала в беседе с «Лентой.ру».

В первом триместре рекомендуется избегать полетов из-за риска выкидыша и токсикоза, рассказала врач. Второй триместр, по ее словам, является наиболее благоприятным для путешествий, так как организм в этот период адаптировался к беременности, а риск осложнений минимален. Однако накануне перелета важно обязательно измерить длину шейки матки, чтобы убедиться, что она длинная и закрытая, отметила Арефьева.

«В третьем триместре перелеты становятся рискованными из-за возможности преждевременных родов. Важно перед полетом измерить длину шейки матки, убедиться, что она длинная и закрытая. Сам по себе перелет не укоротит шейку и не вызовет преждевременные роды, но если укорочение уже есть и роды произойдут на борту, то понятно, что у малыша меньше шансов на здоровую жизнь, так как на борту нет детской реанимации. Поэтому многие авиакомпании требуют справку от врача на сроках после 36 недель», — поделилась специалист.

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Беременным, которые не могут отложить полет, она рекомендовала проконсультироваться с врачом и взять справку для авиакомпании. Во время полета стоит надеть маску, чтобы снизить риск заражения гриппом, коронавирусом или другими инфекциями, добавила эксперт. Также необходимо надеть компрессионные чулки, каждые 30-60 минут вставать и делать легкую разминку, пить достаточно воды.

Гинеколог уточнила, что врач может запретить перелет при угрозе преждевременных родов, многоплодной беременности после 32 недель, полном предлежании плаценты, укорочении шейки матки меньше трех сантиметров, гипертонии беременности. «Таким образом полеты для беременных могут быть безопасными, если соблюдать меры предосторожности и учитывать рекомендации врача», — заключила Арефьева.

Ранее российская стюардесса развеяла популярные мифы о перелетах. По словам бортпроводницы, одно из самых распространенных убеждений касается отходов в туалете — на самом деле они не сбрасываются в воздухе, а скапливаются в специальных баках, которые опустошаются на земле.

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      Екатерина Смирная
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