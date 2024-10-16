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16:53, 16 октября 2024Россия

Пять мирных жителей пострадали при обстреле российского региона

В Белгородской области при обстреле пострадали пять мирных жителей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Шебекино попал под обстрел. Ранены три мирных жителя. Женщина и двое мужчин получили множественные осколочные ранения. Пострадавшие с состоянием средней степени тяжести бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 Белгорода», — написал чиновник.

В Новой Таволжанке из-за прилета снаряда ранения получили два человека. У женщины диагностировали ранения брюшной полости и ноги, а у мужчины — минно-взрывную травму, добавил Гладков.

В Шебекино, по словам главы области, в 13 многоквартирных дома, частном домовладении и административном здании зафиксировали повреждения.

В этот же день в Белгородской области мирный житель пострадал при попытке выбросить украинскую мину «колокольчик». Гладков сообщил, что ЧП произошло в Шебекино. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

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      Никита Абрамов
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