Россиянин пострадал при попытке выбросить украинскую мину

Гладков сообщил о пострадавшем при взрыве украинской мины «колокольчик»

Мирный житель пострадал при попытке выбросить украинскую мину «колокольчик» в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино при взрыве мины "колокольчик" пострадал мужчина. Он поднял ее с земли, решив, что это осколок, и попытался выбросить, но боеприпас разорвался в воздухе», — написал чиновник.

Мужчину доставили в областную клиническую больницу. У него диагностировали осколочные ранения лица, уха и руки, всю необходимую помощь уже оказывают, добавил глава области.

Гладков также призвал жителей не трогать незнакомые предметы, в частности, имеющие отношения к оружию и боеприпасам.

О том, что Вооруженные силы Украины разбросали с помощью дрона мины стало известно ранее 14 октября. Тогда Гладков заявил, что движущийся легковой автомобиль в районе села Красный Октябрь подорвался на мине. По его словам, сотрудники оперативных служб закрыли участок дороги от окраины Красного Октября до села Чайки.