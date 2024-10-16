Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:29, 16 октября 2024Россия

Россиянин пострадал при попытке выбросить украинскую мину

Гладков сообщил о пострадавшем при взрыве украинской мины «колокольчик»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мирный житель пострадал при попытке выбросить украинскую мину «колокольчик» в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино при взрыве мины "колокольчик" пострадал мужчина. Он поднял ее с земли, решив, что это осколок, и попытался выбросить, но боеприпас разорвался в воздухе», — написал чиновник.

Мужчину доставили в областную клиническую больницу. У него диагностировали осколочные ранения лица, уха и руки, всю необходимую помощь уже оказывают, добавил глава области.

Материалы по теме:
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
7 августа 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024

Гладков также призвал жителей не трогать незнакомые предметы, в частности, имеющие отношения к оружию и боеприпасам.

О том, что Вооруженные силы Украины разбросали с помощью дрона мины стало известно ранее 14 октября. Тогда Гладков заявил, что движущийся легковой автомобиль в районе села Красный Октябрь подорвался на мине. По его словам, сотрудники оперативных служб закрыли участок дороги от окраины Красного Октября до села Чайки.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль впервые отреагировал на заявление Кадырова о подготовке покушения на него. Главе Чечни советуют идти в полицию

      «Надеюсь, скоро про меня забудут». Предложивший взимать 40 тысяч за бездетность экономист заявил о поступающих угрозах

      Дрейфовавший 67 дней в Охотском море россиянин рассказал о пролетавших мимо вертолетах

      Возлюбленная Гуфа рассказала о борьбе с анорексией

      Подозреваемый по делу о подрыве внедорожника в Москве отказался признавать вину

      Производство зефира «Жизель» остановили после жалоб на отравления

      Россиянин пострадал при попытке выбросить украинскую мину

      Названы сроки принятия законов новой миграционной политики в России

      Россия стала активнее торговать с соседней страной

      Дачникам дали совет перед зимой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше