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17:28, 16 октября 2024Путешествия

Раскрыты схемы провоза алкоголя россиянами на любимый курорт богачей

Shot: россияне придумали провозить алкоголь на Мальдивы в детском соке

Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Globallookpress.com

Россияне придумывают хитрые схемы, чтобы брать алкоголь на Мальдивы, где действует запрет на провоз спиртного. Некоторые их них раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, соотечественники провозят на любимый курорт богачей горячительные напитки в мягких канистрах, детском соке, бутылках из-под шампуня, а также пакетах для жидкостей с маркетплейсов, которые считываются сканерами в аэропорту как одежда.

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По местным законам туристы могут употреблять алкоголь только в специально отведенных местах — как правило, это отели по системе «все включено» и бары на их территориях. В среднем, бутылка вина там стоит от 12 до 60 тысяч рублей. Тем временем туры на Мальдивы, которые предусматривают безлимитный алкоголь, по цене могут доходить до миллиона рублей.

Кроме того, российские туристы скучают на курорте без свинины, которую в местных магазинах найти непросто.

Ранее авиакомпания Air Arabia предложила россиянам недорогие билеты на Мальдивы. Например, в начале марта 2025 года улететь туда из Москвы можно от 36 тысяч рублей (билет туда-обратно, без багажа).

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      Алина Черненко
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