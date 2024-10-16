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06:00, 16 октября 2024Экономика

Россиянам назвали безопасные способы сэкономить на ремонте авто

Автоэксперт Рязанов: чтобы сэкономить на ремонте, не стоит пропускать ТО

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Существует несколько безопасных способов, которые могут позволить сэкономить на ремонте автомобиля, сообщил технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

«Стоимость некоторых запчастей для ремонта после обострения геополитической обстановки выросла примерно в три раза из-за того, что их поставки осуществляются через третьи страны — Турцию, ОАЭ и государства Средней Азии. Кроме того, существенно на ценах комплектующих отразилась инфляция, поэтому автомобилисты России ищут возможность отремонтировать или обслужить свое авто с наибольшей выгодой», — поделился автоэксперт.

Во-первых, чтобы сэкономить на ремонте, можно проводить тщательный анализ рынка запчастей, сравнивая стоимость конкретных деталей у разных поставщиков, производителей и официальных дилеров, сказал Рязанов.

«Также стоит учесть предложение того сервиса, где планируется проводить ремонтные работы — так можно рассчитывать на гарантию проведенных работ и непосредственно на замененную запчасть. Еще сэкономить на ремонте можно, продав автомобиль, если не планируется его долгая эксплуатация. В таком случае, это выгоднее, чем вложения в капитальный ремонт двигателя, КПП, кузова», — посоветовал он.

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Если автомобиль совсем новый, собеседник «Ленты.ру» рекомендовал не пропускать регулярное техобслуживание у дилера. Своевременная диагностика технического состояния и замена необходимых расходников позволит продлить срок беспроблемной работы основных агрегатов, пояснил эксперт.

Ранее автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин поделился советом по смене автомобильных шин на зиму. По его словам, выбирать резину необходимо в зависимости от климатических условий своего региона.

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      Екатерина Смирная
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