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12:47, 16 октября 2024Забота о себе

Россиянам развеяли миф о мытье тела

Бьюти-эксперт Лебедева: мыться с гелем для душа один-два раза в день — это норма

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Многие люди не всегда ухаживают за телом правильно, считает бьюти-эксперт, старший технический специалист бренда Rexona Катерина Лебедева. Главные мифы о мытье она развеяла в разговоре «Лентой.ру».

Лебедева назвала утверждение, что мыть тело гелем для душа нужно не чаще раза в неделю, не соответствующим действительности. По ее словам, посещать ванную нужно по мере загрязнения кожи, и ежедневный душ с гелем один-два раза в день — абсолютная норма. «Формулы современных гелей для душа бережны к коже, а наличие определенных компонентов в составе может принести дополнительные бонусы, например, глубоко увлажнить кожу, усилить ее защитную функцию или надолго устранить запах пота», — подчеркнула эксперт.

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Также она рекомендовала не использовать мочалку, чтобы очищать тело «до скрипа».

Активное трение мочалкой способно излишне повреждать роговой слой кожи, который создан для ее естественной защиты. Это может вызвать покраснения, раздражение и высыпания. После приема душа с мочалкой кожа восстанавливается несколько дней, использовать ее часто при мытье не нужно: раза в две недели достаточно

Катерина Лебедевабьюти-эксперт, кандидат технических наук

Эксперт также назвала не имеющей научного обоснования рекомендацию отказаться от дезодоранта и антиперсперанта, чтобы меньше потеть. По ее словам, неприятный запах возникает, когда бактерии начинают расщеплять содержащиеся в поте липиды и белки. Идеальные условия для этого создаются в области подмышек. Лебедева подчеркнула, что формулы современных дезодорантов содержат активные вещества, цель которых — уменьшить количество выделяемого пота и препятствовать росту количества бактерий.

Ранее женский уролог Олеся Локтева рассказала, что ежедневная интимная гигиена должна стать обязательным ритуалом для каждой женщины. По ее словам, подмываться необходимо один-два раза в день. Врач рекомендовала отдавать предпочтение душу и гипоаллергенным средствам для интимной гигиены.

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      Наталья Обрядина
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