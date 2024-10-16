Россияне признались в желании иметь дворецкого

Rariteco: почти половина владельцев премиум-жилья хотят услугу дворецкого

Почти половина (49 процентов) владельцев высокобюджетного жилья признались в желании иметь дворецкого или беллмена. Эта категория россиян считает, что такие функции должны быть включены в работу консьержа, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании Rariteco.

Консьерж-сервис предполагает около 35 процентов высокобюджетного жилья в новостройках Москвы. При этом 85 процентов россиян считают главной услугой консьержей организацию технического обслуживания. Заказ клининговых услуг в спектре деятельности консьержа видят 70 процентов респондентов, организацию доставки — 61 процент, 59 процентов опрошенных хотели бы иметь услуги валет-парковщиков, заказ билетов на мероприятия — 55 процентов. Значимыми для владельцев элитных квартир также оказались услуги присмотра за домашними животными (45 процента) и наем няни (42 процента).

По итогам июля-сентября 2024 года в Москве продавалось 1,7 тысячи элитных квартир, предложение таким образом выросло на 40,4 процента к началу года и на 51,5 процента за год. Вырос и метраж экспонируемых квартир. Как объяснила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова, у покупателей премиум-жилья ранее не было необходимости иметь квартиры и апартаменты большой площади, поскольку они проводили в Москве в среднем два-три месяца в году. После начала пандемии и СВО многие из них стали фактически невыездными и живут в столице круглый год, в связи с чем у таких покупателей появилась потребность в действительно большом жилье.