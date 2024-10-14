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12:29, 14 октября 2024Экономика

Богачи бросились скупать элитные квартиры в Москве из-за невозможности уехать

«Метриум»: предложение элитных квартир в столице выросло на 40 процентов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам июля-сентября 2024 года в Москве продавалось 1,7 тысячи элитных квартир, предложение таким образом выросло на 40,4 процента к началу года, и на 51,5 процента за год. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова.

Средняя площадь квартир и апартаментов, которые покупают клиенты элитного сегмента в Москве, за последние годы существенно выросла и продолжает расти. Как объяснила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова, до пандемии покупатели зачастую приобретали относительно небольшие лоты с понятным функционалом. Клиенты сегмента — это «люди мира», у которых до пандемии и специальной военной операции (СВО) была возможность путешествовать, жить и даже вести бизнес практически во всех странах.

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Ранее у таких покупателей не было необходимости покупать и обслуживать квартиры и апартаменты большой площади, порядка 500 квадратных метров, поскольку «люди мира» проводили в Москве в среднем два-три месяца в году. Теперь же многие из них стали фактически невыездными и живут в Москве круглый год. Поэтому у таких покупателей появилась потребность в действительно большом жилье.

Вторая причина роста спроса — массовый переезд региональных клиентов в столицу на постоянное место жительства. Такие покупатели привыкли жить в огромных коттеджах в родных регионах и хотят иметь в столице жилье сопоставимой площади.

Стоимость аренды элитного жилья в свою очередь побила рекорд по итогам июля 2024 года. Стоимость одного квадратного метра достигла 2980 рублей, что на 39 процентов выше, чем в тот же месяц в 2023 году. Спрос с начала года по июль вырос на 47 процентов.

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      Мария Черкасова
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