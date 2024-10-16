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12:16, 16 октября 2024Россия

Россиянин остался без секса после отказа эскортницы и устроил переполох

Shot: житель Уфы остался без секса после отказа эскортницы и устроил переполох

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Житель Уфы остался без секса после отказа эскортницы и устроил переполох в ее подъезде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, 32-летний россиянин пришел в гости к проститутке. Последняя не стала оказывать ему услуги, поскольку тот был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина разозлился и решил отключить женщине электричество в квартире. Он подошел к щитку и вырвал пробки с проводами. После этого он связался по домофону со старшей по подъезду и объявил, что в одной из квартир организован притон.

Сотрудники МВД организовали проверку, в прошлом жильцы дома уже жаловались на деятельность соседки.

Ранее сообщалось, что житель Ростовской области избил до смерти бывшую возлюбленную на глазах у ее дочери. Россиянина спустя некоторое время задержали, он во всем сознался.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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