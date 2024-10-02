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11:38, 2 октября 2024Россия

Россиянин избил до смерти бывшую возлюбленную на глазах у ребенка

kp.ru: житель Ростовской области избил до смерти бывшую на глазах у ее дочери

Фото: Thomas Trutschel / photothek.de / Globallookpress.com

Житель Ростовской области избил до смерти бывшую возлюбленную на глазах у ее дочери. Об этом стало известно kp.ru.

Россиянин на протяжении длительного времени преследовал 41-летнюю женщину, которая объявила ему о разрыве отношений. Последняя после развода одна воспитывала троих детей.

Когда она познакомилась с 43-летним жителем Ростовской области, то ответила на его ухаживания. Мужчина переехал к ней и двум ее дочерям 12 и 15 лет. Старший ребенок уже жил отдельно. Возлюбленный постоянно оскорблял женщину и поднимал руку. Она решила его выгнать.

После очередной попытки россиянина поговорить и спасти отношения, женщина соврала и объявила, что изменила ему. Она надеялась, что бывший после такого не станет ее мучить. Однако ошиблась, поскольку это обстоятельство еще больше разозлило мужчину.

В один из вечеров он подкараулил россиянку у подъезда, повалил на землю и набросился с кулаками на глазах у ребенка. Школьница пыталась помочь родительнице и умоляла мужчину прекратить издевательства, но тот не остановился.

Прохожие спугнули агрессора и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую доставили в больницу. У нее были сломаны несколько ребер. Кроме того, медики диагностировали ушибы и кровоизлияние внутренних органов. Врачи не сумели спасти пациентку. Ее обидчика задержали, мужчина во всем сознался.

Ранее сообщалось, что в Тальменском районе на Алтае муж жестоко избил 41-летнюю жену за отказ рожать десятого ребенка.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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