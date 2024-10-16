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20:18, 16 октября 2024Силовые структуры

Россиянин открыл стрельбу по полицейским во время обыска

В Кемеровской области мужчина открыл стрельбу по полицейским во время обыска

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Кемеровской области житель Белово открыл стрельбу по полицейским во время обыска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину подозревают в преступлении по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. По версии следствия, утром 15 октября полицейские приехали в дом фигуранта уголовного дела о мошенничестве для проведения обысков, однако тот, желая помешать им, не менее одного раза выстрелил в сторону правоохранителей. В результате никто не пострадал.

Решается вопрос о предъявлении обвинения. Следствие намерено ходатайствовать об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские открыли огонь во время погони за водителем.

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      Илона Палей
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