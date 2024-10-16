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20:51, 16 октября 2024Силовые структуры

Россиянин выстрелил из обреза в катавшихся на самокатах подростков

В Томске задержали мужчину, выстрелившего из обреза в подростков на самокатах

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

В Томске задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из оружия по подросткам, катавшимся на самокатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «и» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство из хулиганских побуждений») УК РФ.

По данным ведомства, вечером 14 октября мужчина, находясь в квартире на улице Железнодорожной, распивал спиртное и заметил подростков, которые катались по улице на самокатах. Решив, что дети сильно шумят, злоумышленник взял обрез охотничьего ружья, хранившийся дома, и выстрелил из него с балкона в подростков.

Личность мужчины была установлена в кратчайшие сроки. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Ранее Сахалинский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 51-летнего жителя города Долинска, который стрелял по двум людям на мусорном полигоне.

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      Олеся Мицкевич
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